Numarul jucatorilor care prezinta simptome de depresie sau anxietate a crescut drastic dupa ce competitiile din sportul cu balonul rotund au fost intrerupte din cauza pandemiei de COVID-19, a afirmat sindicatul mondial al fotbalistilor profesionisti, FIFPro, citat de Reuters. Circa 22% dintre jucatoarele si 13% dintre jucatorii care au participat la un studiu au prezentat