Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile companiilor aeriene ar putea scadea anul acesta cu o suma cuprinsa intre 63 si 113 miliarde de dolari, in functie de extinderea epidemiei de coronavirus (Covid-19), a avertizat joi Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA), transmite Reuters. Anul trecut, veniturile…

- Principalul acționar al companiei aeriene Wizz Air, fondul de investiții american Indigo Partners, și-a redus participația la companie, pentru a se conforma mormelor de proprietate ale UE, anunța Reuters.Bill Franke, fondatorul și managing partner la Indigo Partners, un veteran al investițiilor…

- Criza epidemiei din China lovește in afacerile Poștei Romane, nevoita sa-și suspende orice relație comerciala cu China. Motivul? Companiile aeriene, cu care avea parteneriate poșta, au renunțat la zborurile catre destinațiile din aceasta țara, scrie G4media.Pentru a scadea riscul raspandirii noului…

- Economia Chinei a început luni, dupa vacanța de anul nou, sa arate cât de lovita este de epidemia de care a provocat pâna acum 361 de decese, 57 doar duminica. 56 dintre noile decese au fost consemnate în provincia Hubei, iar unul în municipalitatea Chongqing, potrivit…

- Companiile aeriene au continuat joi sa-si suspende zborurile catre China din cauza riscului de raspandire a noului coronavirus, care a facut pana in prezent cel putin 170 de victime, informeaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Un astfel de anunt a fost facut joi de Air France, ai carei reprezentanti…

- Compania aeriana British Airways si-a suspendat toate zborurile directe inspre și dinspre China continentala, de teama coronavirusului, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Decizia vine dupa ce autoritațile britanice și-au avertizat cetațenii sa evite deplasarile care nu sunt absolut necesare in…

- Qantas, principala companie aeriana australiana, este cea mai buna din punct de vedere al siguranței. Urmeaza companiile din Noua Zeelanda, Air New Zealand și EVA Air din Taiwan, conforma analizelor facute de AirlineRatings.com. Companiile au fost evaluate pe mai multe criterii, inclusiv timpii…

- In perioada sarbatorilor de iarna vor aparea o serie de modificari in programarea curselor aeriene de si dinspre Aeroportul International Timisoara. Companiile aeriene vor avea un program special in perioada urmatoare In perioada sarbatorilor de iarna, companiile aeriene care iși desfașoara activitatea…