Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, o noua avertizare COD GALBEN de ploi torențiale, descarcari electrice, vant, vijelii și grindina pentru mare parte din țara. De miercuri, insa, disconfortul termic va fi in creștere, iar vremea va deveni caniculara in vestul și sudul țarii.…

- Meteorologii au emis astazi o avertizare meteo de ploi insemnate cantitativ, valabila in mare parte din țara, inclusiv in județul Vrancea. Incepand de astazi, de la ora 12.00, pana maine la ora 22.00, intra in vigoare un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, manifestata prin averse…

- ■ atentionarea este valabila pentru jumatatea de vest a judetului Neamt ■ precipitatiile aduc o racire a temperaturilor diurne si nocturne ■ Meteorologii au emis o avertizare cod galben, care va afecta, in special, jumatatea de vest a judetului Neamt. Avertizarea a intrat in vigoare astazi, 9 august,…

- Jumatatea vestica a județului Neamț este de astazi, 30 iulie, ora 12,00, pana maine, la ora 10,00, sub Cod portocaliu de vijelii, instabilitate atmosferica și furtuni. Astfel, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, sunt așteptate rafale ale vantului de 70-90 km/ora, vijelii puternice, ploi…

- ■ in week-end sint asteptate temperaturi de 33 de grade, iar saptamina viitoare se va atinge un virf de 34 ■ este vorba de valori masurate la umbra ■ Meteorologii au anuntat doua coduri colorate de canicula si disconfort termic ridicat, insa chiar daca zona noastra nu este vizata de nici una dintre…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o alerta de cod galben de instabilitate atmosferica accentuata pentru zona montana a țarii și cea mai mare parte a Olteniei, local in Muntenia. Vor fi intensificari ale vantului, vijelii, descarcari electrice, averse torențiale și izolat grindina,…

- ■ atentionarea a intrat in vigoare astazi, la ora 12:00 si expira miine dimineata la ora 08:00 ■ este vizata jumatatea de vest a judetului ■ Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vreme rea ce vizeaza mai multe judete, inclusiv jumatatea de vest a judetului Neamt. Atentionarea a intrat in vigoare…

- Meteorologii au emis cod galben de ploi torențiale, vijelii și descarcari electrica pentru 21 de județe din țara. Avertizarea intra in vigoare miercuri la ora 12:00. Potrivit ANM, ploile se vor extinde de joi și in regiunile estice și sud-estice.