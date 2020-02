Efectele economice ale primul caz de coronavirus in Romania

Impactul asupra economiei locale este in prezent nesemnificativ, dar in conditiile in care situatia cu riscuri reale dar si o componenta emotionala importanta s-ar prelungi, am putea vedea o tendinta de limitare a consumului pentru bunuri ne-esentiale, o incetinire a activitatii in sectoare unde prezenta fizica este necesara, si o mai redusa atractivitate a calatoriilor si pachetelor de turism fie la nivel international, fie intern.



"Este, totusi, mult prea devreme sa vorbim despre o cuantificare in RON sau EUR a efectelor economice, cu toate ca ar putea aparea in perioada urmatoare,…