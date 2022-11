Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim brut creste la 3.000 de lei de la 1 ianuarie, dupa ce Guvernul a ajuns la un acord cu sindicatele si patronatele. Din aceasta suma, 200 de lei vor fi scutiti de impozit si contributii sociale. Salariul minim va creste si in constructii, unde va ajunge la 4.000 de lei.

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a participat la reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social care a avut loc astazi, la Palatul Victoria. In cursul discuțiilor au fost analizate propunerile patronatelor și sindicatelor legate de majorarea salariului minim pe economie incepand cu…

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, susține ca majorarea salariului minim la 3.000 de lei este ”esențiala pentru a susține și proteja locurile de munca”. „Este o masura care se sincronizeaza cu proiectul salariului minim european și care ofera companiilor romanești un sprijin in incercarea de a-și asigura…

- Ministrul Muncii Marius Budai a transmis, cu ocazia celebrarii Zilei Mondiale a Muncii Decente, ca Guvernul analizeaza variante de solutii care ar putea sa vina in sprijinul lucratorilor, dar si al angajatorilor.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a transmis cu ocazia celebrarii „Zilei Mondiale a Muncii Decente” ca Guvernul analizeaza solutii pentru angajați și angajatori, astfel incat impactul crizei economice sa fie cat mai mic. Printre masuri, a anunțat majorarea salariului minim brut la 3.000 de lei. Totuși,…

- Angajații de la stat și beneficiarii de pensii speciale au de caștigat din creșterea salariului minim brut, spune senatoarea USR Anca Dragu, fost ministru de Finanțe in Guvernul tehnocrat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- PSD anunța ca, pana in prezent, 173.743 de angajați au beneficiat de o creștere a veniturilor nete cu 200 de lei, dupa data de 1 iunie 2022, cand a intrat in vigoare masura prin care aceasta suma suplimentara sa fie scutita de taxe, in cazul unei majorari voluntare a salariului minim. „Masura face parte…

