EFE: Provocările anului 2022 pentru țările balcanice membre ale UE Depașirea instabilitații politice prin care România și Bulgaria au trecut în 2021 este prezentata ca principala provocare pentru anul viitor, cu noi formule de guvernare în ambele țari, care, în afara de saracie și de corupție, vor avea de înfruntat pandemia, având cele mai scazute rate de vaccinare din Uniunea Europeana, scrie într-o analiza agenția spaniola de presa EFE, citata de Rador.

România și fondurile UE

Sosirea a aproximativ 30.000 de milioane de euro din Planul european de redresare este pentru România o mare oportunitate de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul bulgar Dnevnik scrie despre campania de informare pentru promovarea vaccinarii, lansata in Romania de Comisia Europeana. Și alte publicații scriu pe subiectul vaccinarii in Romania, legand totul de politic. Campania CE include un videoclip de 40 de secunde cu marturii ale unor persoane care…

- Speranța de viața la naștere in Romania, și așa penultima din Europa, a scazut in medie cu 1,4 ani in timpul pandemiei de coronavirus – dublu fața de media europeana, de 0,7 ani, potrivit unui raport oficial privind Starea Sanatatii in Uniunea Europeana. De vina pentru mai mult de jumatate din totalul…

- 18.800 de persoane și-au pierdut viața intr-un accident rutier produs in Uniunea Europeana anul trecut, ceea ce reprezinta o scadere anuala fara precedent, de 17%, fața de 2019, arata statisticile finale privind siguranța rutiera pentru anul 2020, publicate de Comisia Europeana. Scaderea se datoreaza…

- Romania a cazut anul trecut pe ultimul loc în Uniunea Europeana (UE) în topul privind economia și societatea digitala (DESI), care abordeaza cinci domenii cheie: conectivitate, capital uman, utilizarea internetului, integrarea tehnologiei digitale și servicii publice digitale, se arata în…

- Creșterile prețurilor la energie nu sunt cauzate in principal Green Deal sau Fit for 55, este un context cu totul și cu totul mai larg din punct de vedere international, precum și anumite jocuri dinspre Est, de la Gazprom, și cererea crescuta in Asia, a spus Cristian BUȘOI, Președintele Comisiei pentru…

- Letonia a declarat de pe 1 noiembrie stare de urgenta sanitara pentru trei luni din cauza cresterii bruste a numarului de infectari cu noul coronavirus pana la niveluri record. In același timp, rata de vaccinare a populatiei este printre cele reduse in Uniunea Europeana.Numarul zilnic al infectarilor…

- Compania Publica de Electricitate a Greciei (PPC) intentioneaza sa se extinda în România și Bulgaria și sa intre pe piața telecomunicațiilor, relateaza Politic.gr, potivit Rador. Planul de transformare structurala a PPC reiese în detaliu din prospectul de majorare a capitalului social…

- Luni, 11 octombrie, ora 17.41, Romania a fost notificata in legatura cu rodiile din Turcia, care au o concentrație uriașa a pesticidului Lambda-cyhalothrin. Limita maxim admisa pentru acest pesticid este de 0,01 mg/kg, in timp ce in loturile respective valoarea identificata a fost de 0,048 mg/kg. Adica…