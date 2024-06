Guvernul va adopta azi o ordonanța de urgența privind reorganizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație. Prin prezenta ordonanța de urgența, se reorganizeaza Institutul Național de Administrație, atat ca urmare a intervenirii modificarilor legislative, cat și ca urmare a extinderii cadrului de competențe ale Institutului prin consolidarea și clarificarea acestora, precum și a atribuțiilor, in […] The post Reorganizare alambicata la Institutul Național de Administrație: compartimente inființate și desființate, personal mutat și nicio concediere appeared first on Puterea.ro .