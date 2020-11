Edward Sanda lansează remake-ul „Drumurile noastre”, într-o viziune proprie Un șlagar de neuitat, un remarke pe masura. Edward Sanda le-a pregatit fanilor sai o noua surpriza muzicala, din seria #ȘlagareFamous , o adaptare a celebrei piese „Drumurile noastre”, interpretata de Dan Spataru. „Am incercat sa aduc un sound nou, adaptat tinerei generații, tocmai pentru ca imi doresc foarte mult ca și cei de-o varsta cu mine sa se bucure de muzica buna a parinților noștri și sa nu uite aceste minunate melodii.”, spune Edward. De aceasta data, artistul a dorit sa impleteasca mai mult vechiul cu noul și sa creeze o legatura mai puternica intre generații, astfel incat a imbinat… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

