Edward Iordănescu: Mentalitatea, un capitol deficitar la naţională Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, joi, la Digi Sport, ca mentalitatea reprezinta capitolul deficitar la prima reprezentativa. "Nu vreau alibiuri, dar e clar ca era un context nefericit. Astea ne-au costat foarte tare. Nu e usor sa afli ca dupa meciul cu Grecia, ai avut in teren trei jucatori cu COVID. Dar mi-am atins unele obiective. Primul a fost evaluarea, am vrut sa-i cunosc pe toti. Am schimbat de la un joc la altul, recunosc ca m-au interesat si rezultatele, o mentalitate solida asta inseamna, dar nu am vanat rezultatul, altfel faceam alte schimbari. Am cautat sa dau minute cat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

