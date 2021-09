Stiri pe aceeasi tema

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al lui Ivan Patzaichin a fost depus astazi la Muzeul Clubului Sportiv Dinamo, acolo unde va sta pana maine cand va fi transportat spre cimitirul Bellu din Capitala. Oamenii vin sa-și ia ramas bun de la fostul sportiv, iar in urma cu puțin timp sicriul a fost acoperit cu…

- Finanțare nerambursabila de la CJ Dambovița, pentru alte cinci proiecte in domeniile social, tineret, sport și educație civica, in urma semnarii contractelor The post Finanțare de la CJ Dambovița, pentru alte cinci proiecte in domeniile social, tineret, sport și educație civica first appeared on Partener…

- Piața hotelariei a fost grav afectata de pandemie, insa investițiile continua in acest segment, in ciuda imprevizibilitații domeniului. Cel mai recent proiect lansat vizeaza Bucureștiul și este susținut de Accor, unul dintre cele mai cunoscute grupuri...

- autori: John J Ratey & Eric Hagerman Studiile din ultimii 10 ani efectuate asupra legaturii creier‒corp indica o mulțime de suprapuneri intre atenție, conștiința și mișcare. Totodata ele arata ca activitatea fizica este scanteia care declanșeaza schimbari biologice ce incurajeaza celulele nervoase sa…

- Incendiul a izbucnit, luni dimineața, la o hala de producție de polistiren din localitatea Mija, județul Dambovița. Din cauza fumului puternic, autoritațile au emis și un mesaj RO-Alert, potrivit News. Alarma a fost data in aceasta dimineața de un angajat. Imediat la fața locului au ajuns mai multe…

- Un nou pod se inalta de marti deasupra riului Tibru, insa doar pentru citeva zile: artistul francez Olivier Grossetete a reconstruit din carton Ponte Farnese, proiectul nerealizat al lui Michelangelo, si l-a suspendat in aer cu ajutorul unor baloane aerostatice, spre uimirea trecatorilor, relateaza…

- Eveniment Activitați in Roșiori de Vede/ “Biblioteca de vacanța in Europa de acasa” și “Costumul tradițional” iulie 14, 2021 13:19 Marți, organizatorii EUROPE DIRECT (ED) Teleorman au desfașurat activitatea “Biblioteca de vacanța in Europa de acasa” in Gradina Publica “Mihail C. Manciulescu” din…

- Fostul mare jucator de tenis John McEnroe a vorbit la BBC One despre viitorul carierei lui Andy Murray, în condițiile în care acesta se straduie sa depașeasca urmarile operațiilor și accidentarilor, relateaza Express.Într-un interviu, Murray a recunoscut ca are îndoieli…