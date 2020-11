Stiri pe aceeasi tema

- "In lumea civilizata, s-au gasit solutii adecvate pentru elevi si profesori. La noi, guvernul perturba si constrange educatia. Iata inca o mostra de dispret si incompetenta marca Anisie - Pepsiglas. Mai multe asociații ale elevilor cer Ministerului Educației sa retraga noile declarații-angajament…

- Județul Brașov a intrat de astazi sub cod roșu COVID-19, ca urmare a depașirii incidenței de 3 cazuri la mia de locuitori. La nivel national, Romania a depașit pragul de 5000 de cazuri de infectari in 24 de ore. In acest context, liderul social-democraților brașoveni reacționeaza dur la adresa guvernului…

- Fostii premieri, Victor Ponta si Tariceanu, au comentat si scandalul posibilei fraude de la votul la alegerile locale de la Sectorul 1, din Bucuresti. "Eu am mai spus si spun din nou, la alegerile locale 700.000 de romani s-au dus la vot, au pus stampila si votul lor a fost anulat. Atentie,…

- Este vorba despre cei 80 de miliarde de euro, bani care vor fi alocați Romaniei in urmatorii 7 ani. Traian Basescu spune ca nu Iohannis a obținut banii prin negocieri, ci Romania, printr-un algoritm. „Nu ai adus nimic, ma, baiatule. Banii sunt alocati pe algoritmi, nu pe negocieri. Insista cu aceasta…

- Am mulți prieteni profesori, am și in familie dascali care și-au dedicat viața copiilor, invațindu-i limba și literatura romana. Am vorbit cu unii dintre ei și toți, fara excepție, mi-au spus ca in acest an inceputul școlii seamana cu genericul unui film de groaza in care sint obligați sa joace dupa…

- Intrebat miercuri de jurnalista Alina Manolache daca a vorbit cu ministrul sanatații despre rata unica a Romaniei la mortalitate, cea mai mare din UE, și despre infecțiile nosocomiale, președintele a dat vina pe PSD și a vorbit despre responsabilitatea cetațenilor. Numai ca autoritațile pot folosi alibiul…

- Intr-un video postat joi pe pagina de Facebook a partidului, social democratii identifica o serie de probleme nerezolvate, care ar pune in imposibilitatea de a urma cursuri online foarte multi elevi, mai ales din mediul rural. Materialul video le prezinta pe Raluca Turcan si Monica Anisie…

- Pe pagina oficiala a Partidului Social Democrat de pe o rețea sociala a aparut o postare prin care ”puterea liberala condusa de un fost profesor” este acuzata ca ”și-a dat ieri corigența la Educație, aratand țarii ca nu știe nimic”.