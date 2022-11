Educație marca DGA. Polițiștii, plimbați prin pușcărie, ca să fie scuipați și înjurați de deținuți Direcția Generala Anticorupție din MAI a decis sa aplice metode ”bolșevice” de educare a polițiștilor, semnaleaza conducerea SNPPC. Astfel, polițiștii de la frontiera au fost duși cu forța in vizita la pușcarii de maxima securitate, pentru ca aceștia sa vada ce ii așteapta daca le trece prin cap sa comita vreun act de corupție. Sindicaliștii […] The post Educație marca DGA. Polițiștii, plimbați prin pușcarie, ca sa fie scuipați și injurați de deținuți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

