- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan explica decizia de a-l sustine pe Florin Cîtu la șefia partidului facând trimitere la faptul ca formatiunea a pierdut alegerile parlamentare si faptul ca exista o "lipsa de încredere" în directia în care merge PNL. Întrebata…

- Numarul pasagerilor transportati cu trenul a scazut in ultimele patru luni din 2020 in toate statele din Uniunea Europeana pentru care sunt disponibile date, in pofida unei usoare redresari in trimestrul trei, dar cel mai redus impact asupra transportului feroviar de pasageri a fost in Bulgaria, Estonia…

- Romania a avut in 2020 cele mai mici venituri, ca pondere in PIB, din Uniunea Europeana, de doar 33%. Desi taxele in Romania sunt mai mari ca in Bulgaria. Bulgaria este o tara mai saraca decat Romania,...

- Romania va propune Bruxellesului amanarea pana la 31 mai a depunerii PNRR Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea. Foto: https://mfe.gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : România va propune Bruxellesului amânarea cu o luna, pâna la…

- Un raport privind statul de drept in Uniunea Europeana al Comisiei pentru afaceri europene din Senatul francez considera ca este „inca prematur” sa se „puna capat” Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) in cazul Romaniei si Bulgariei, sustinand ca „progresul real nu poate fi confirmat doar prin…