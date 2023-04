Educația financiară susține evoluția economică a unei țări Asociația Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF), organizație profesionala independenta neguvernamentala, ai carei membri administreaza active de aproape 10 miliarde de euro, pregatește o noua ediție a proiectului de educație financiara ”Economisește inteligent!”, prin care iși propune sa faciliteze accesul publicului larg la informații obiective despre beneficiile economisirii pe termen lung și a investițiilor in […] Articolul Educația financiara susține evoluția economica a unei țari apare prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

