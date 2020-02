In vara anului 2017, Maria Nistor a devenit director general al Editurii Didactice și Pedagocice, editura care se ocupa de manualele tuturor elevilor din Romania. Despre tanara bistrițeanca s-a zvonit in presa ca ar fi numita la șefia EDP ba pe filiera SRI, ba ca are legaturi cu DGPI, fosta ”Doi și-un sfert”. Dupa ce mandatul Mariei Nistor s-a terminat, Claudiu Saftoiu, fostul șef SIE a devenit noul director general al EDP, iar de cateva zile, Marian Staș, colonelul in rezerva al Armetei Romane este noul consilier la Educație. Școlita de SRI Maria Nistor a devenit director al Editurii Didactice…