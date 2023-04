Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Stanescu le-a povestit celor trei chefi dramele prin care a trecut. Dupa ce a plecat de acasa la 19 ani, ea a locuit pe strazile din Londra fiindca nu avea bani, alaturi de soțul ei. Dupa divorț, s-a intors la prima ei dragoste, sportul și a facut o cariera in domeniu.

- Gina Pistol a pus la bataie o noua miza puternica la jocul de amuleta din ediția 12 a sezonului 11 Chefi la cuțite de pe 19 aprilie 2023. Jurații nu s-au așteptat nici macar o secunda ca Silviu Nedelea sa iși faca apariția in bucataria show-ului culinar.

- Gina Pistol a pus la bataie o amuleta puternica in ediția 11 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 18 aprilie 2023. Juraților nu le-a venit sa creada ca se lupta in preparate pentru o miza atat de importanta.

- In ediția 10 a emisiunii Chefi la Cuțite cei trei chefi au avut parte de momente gastronomice unice și preparate absolut delicioase. De asemenea, aceștia au avut de jurizat un concurent care a reușit sa obțina centura verde in gastronomia japoneza.

- Chefi la cuțite le prezinta telespectatorilor povești de viața greu de imaginat și sacrificii imense ale concurenților, pentru a ajunge la succes. Este și cazul lui Vlad Chira, caruia nu i-a stat nimic in calea dorinței de a ajunge un bucatar de succes, nici macar nopțile petrecute in gara din Cluj-Napoca.

- Puya și Melinda, concurenții de la America Express, au facut show total in bucataria Chefi la cuțite. Cei doi au venit sa le faca o surpriza juraților, in mod special lui chef Catalin Scarlatescu, in ediția 4 din sezonul 11 al show-ului culinar de pe 3 aprilie 2023.

- In ediția a doua din sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite Jean Gavril și Dinu, fratele sau, au facut show in bucatarie. Cei doi foști concurenți de la America Express i-au pregatit lui Catalin Scarlatescu o surpriza de proporții.

- Nu a crezut niciodata ca iși va pune cariera pe locul doi, deși are parte de un succes de-a dreptul rasunator. Brigitta Gheorghe, caci despre ea este vorba, a dezvaluit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, de ce a fost ”nevoita” sa iși amane visele. Motivul…