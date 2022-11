Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Nistor, secretarul general al Federației Romane de Hochei pe Gheața, a vorbit despre lipsa patinoarelor din Romania și il acuza Eduard Novak, ministrul sportului. Nistor este deranjat de faptul ca CNI a aprobat construirea a patru patinoare in județele Harghita și Covasna, nu și in restul…

- Idila dintre conducerea Federației de Hochei pe Gheața și Ministrul Sportului continua. FRHG a emis, astazi, un comunicat cu privire la interesele politice și asaltul de controalele care au blocat activitatea federației. Federația Romana de Hochei pe Gheața (FRHG) a trimis inca din 4 noiembrie 2022…

- Federatia Romana de Hochei pe Gheata a reactionat, vineri, printr-un comunicat, dupa ce in aceasta saptamana ministrul Sportului, Eduard Novak, a calificat situatia forului drept “dezastru total”, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul Sportului a anunțat marți ca in urma unor sesizari și verificari a suspendat hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara de Alegeri (AGOA) a Federației Romane de Hochei pe Gheața din 15 septembrie.

- Vanatorii din judetele Covasna, Harghita si Mures se vor intalni la sfarsitul acestei saptamani la Sfantu Gheorghe, in cadrul reuniunii anuale, urmand sa dezbata, printre altele, o serie de aspecte legate de protejarea si gestionarea faunei salbatice. In deschiderea celei de-a zecea editii a „Intalnirii…

- Alexandru Dedu, fostul președinte al Federației Romane de Handbal, schimba sportul și candideaza pentru un post in Federația Romana de Hochei pe Gheața. Dupa ce a pierdut alegerile pentru un nou mandat la FRH in fața lui Constantin Din, in aprilie, Dedu, actualul conducator al celor de la Corona Brașov,…

