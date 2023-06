Eduard Mititelu la Esports Summit: ”gaming-ul are un potențial…

Eduard Mititelu, secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (MCID), a participat, la Iași, la Esports Summit 2023. Esports Summit este un eveniment anual pentru pasionații de tehnologie și jocuri, precum și pentru investitori și antreprenori interesați de fenomenul esports. Evenimentul iși propune sa ofere participanților o imagine de ansamblu asupra ecosistemului esports