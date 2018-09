Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Serviciului Roman de Informati (SRI), Eduard Hellvig, va fi audiat joi, de la ora 11.00, in Comisia parlamentara de control a activitatii Serviciului, a anuntat presedintele Comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda.

- Președintele Comisiei de control a activitații SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marți, ca, impreuna cu ceilalți membri ai comisiei, au decis invitarea la audiere in forul legislativ, joi, de la ora 11.00, a directorului Serviciului, Eduard Hellvig.Eduard Hellvig, chemat joi la audieri in Comisia…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii (SRI), Eduard Hellvig, a dat asigurari, printr-o scrisoare adresata liderilor partidelor politice, ca, in momentul de fata, nu mai exista niciun protocol intre Serviciu si alte institutii care sa aiba legatura cu infaptuirea justitiei. De asemenea, Hellvig…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, a anuntat vineri ca nu mai este in vigoare niciun protocol care sa aiba legatura cu infaptuirea justitiei in Romania. Va reamintesc ca in februarie anul trecut am denuntat oficial toate acele protocoale controversate, oprind o practica existenta…

- Comisia parlamentara de control a activitatii SRI stia de existenta celor doua protocoale incheiate in decembrie 2016 cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a declarat purtatorul de cuvant al Serviciului Roman de Informatii, Ovidiu Marincea.

- Gabriel Vlase a fost votat in comisia de control a Servicului de Informații Externe. Este primul pas pentru instalarea lui in funcția de șef al acestui serviciu la propunerea șefului statului. Colega mea Andreea Dumitrescu are mai multe informații.