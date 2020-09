Stiri pe aceeasi tema

- Cu foarte puțin timp inaintea alegerilor, prognoza pe care am lansat-o, și anume ca PSD poate caștiga Capitala la un scor de 7 la 0, prinde un contur din ce in ce mai clar. Voi relata in cele ce urmeaza cum Ludovic Orban a declanșat practic o reacție in lanț, care a dinamitat organizațiile PNL din…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a criticat duminica demersul PSD de a-i bloca pe candidatii liberali prin 13 contestatii depuse impotriva listelor de consilieri si candidatilor la functiile de primari de sectoare. "PSD, de frica, a incercat sa ne blocheze depunand 13 contestatii. (...)…

- Brașovul s-ar putea infrați cu capitala administrativa a Coreei de Sud, orașul Sejong. Excelența Sa Kim Yong Ho, ambasadorul Republicii Coreea la București, a avut astazi o intrevedere cu reprezentanți ai Primariei Brașov, pentru a stabili etapele incheierii unui protocol de colaborare intre cele…

- Nicușor Dan se declara încrezator ca partidele de dreapta "vor avea întelepciunea" sa ajunga la o "întelegere" în ceea ce priveste candidaturile la alegerile locale în București, asa cum au procedat si în cazul sau, desemnându-l candidat…

- Primarul Sectorului 3 din Capitala, Robert Negoița, și-a lansat joi, intr-o conferința de presa, un partid politic propriu, dupa plecarea din PSD.Partidul se numește „București 2020” și sloganul este „Politica altfel”. „1% politica, 99% munca”, este un dicton al noii formațiuni. Negoița nu…

- Batalia pentru Primaria Capitalei s-ar putea dovedi mai incinsa ca niciodata. Negocierile sunt extrem de dure atat in blocul de stanga, cat și in blocul de dreapta, tocmai de aceea nu sunt excluse intrarile in cursa ale celor doi lideri de partide mai mici Victor Ponta (Pro Romania) și Traian Basescu…

- Transferul lui Martine Smeets la CSM București a fost oficializat azi de clubul din Capitala. Martine vine la București dupa un sezon petrecut in Franța, la Metz Handball. Nascuta in Almelo, Olanda, Martine are un palmares impresionant, fiind campioana mondiala en-titre și medaliata cu bronz la Campionatul…

- Copreședinții USR-PLUS din Capitala, Claudiu Nasui și Vlad Voiculescu, au respins ideea unor candidaturi comune la alegerile locale. „Nu mai ține cu chemarile la oaste impotriva PSD, cand voi recrutați...