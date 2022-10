Stiri pe aceeasi tema

- Tarile care vor participa la Eurovision 2023 au fost anuntate. Cea de-a 67-a editie a competitiei internationale, care va avea loc la Liverpool, intre 9 si 13 mai, va gazdui delegatiile a 37 de natiuni, cu trei mai putin ca la editia 2022, au anuntat organizatorii. BBC a anuntat in urma cu cateva zile…

- ”Ridicarea restrictiilor impuse de pandemie si dorinta romanilor de a pleca mai mult si mai des dupa o lunga perioada de interdictii s-au tradus intr-o crestere semnificativa a calatoriilor din aceasta vara. Asa cum era de asteptat, Italia este din nou destinatia catre si dinspre care romanii au zburat…

- O alianța de dreapta condusa de partidul “Frații Italiei”, al Giorgiei Meloni, a obținut o majoritate clara in viitorul parlament, potrivit exit poll-urilor, dupa incheierea scrutinului pentru alegerile naționale din Italia. Datele exit-poll arata ca coaliția de dreapta a caștigat intre 41 și 45% dintre…

- Romanii au consumat mai puțina energie in primele sapte luni ale anului. Consumul final de energie electrica din Romania a scazut cu aproape 5%, iar cel casnic cu aproape 8 procente. Consumul final de energie electrica a totalizat, in primele sapte luni ale acestui an, peste 30,873 miliarde kWh. Acesta…

- Romania ocupa locul 4 in clasamentul din luna iulie 2022 al tarilor cu cele mai bune recenzii online oferite de catre turisti, anunta Ministerul Turismului. „Evaluarea a fost realizata in cadrul parteneriatul dintre Comisia Europeana pentru Turism (CET) si TCI Research, pe baza recenziilor…

- Romania ocupa locul 4 in clasamentul din luna iulie 2022 al tarilor cu cele mai bune recenzii online oferite de catre turisti, potrivit unei postari pe Facebook a Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, informeaza AGERPRES . Conform sursei citate, evaluarea a fost realizata in cadrul parteneriatul…

- Romania ocupa locul 4 in clasamentul din luna iulie 2022 al țarilor cu cele mai bune recenzii online oferite de turiști, a anunțat sambata Ministerul Turismului. Primele trei poziții au fost ocupate de Muntenegru, Polonia și Italia. Dupa Romania, in clasament urmeaza Grecia, Serbia, Republica Ceha,…

- Refugiati ucraineni din zece tari europene, printre care si Romania, sunt invitati sa raspunda la un chestionar online, in cadrul unui sondaj lansat marti de Agentia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), care se va incheia in septembrie. Sondajul se desfasoara in Bulgaria, Cehia, Estonia,…