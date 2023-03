EDP anunţă un plan de investiţii de 25 miliarde de euro până în 2026, cea mai mare parte în noi surse regenerabile Implementarea surselor de energie regenerabila va creste la 4,5 GW pe an, totalizand adaosuri brute de 18 GW pana in 2026, cu scopul de a ajunge la o capacitate instalata de 33 GW pana in 2026 si cu intentia de a atinge peste 50 GW pana in 2030. Investitiile in surse regenerabile vor fi diversificate in functie de tehnologii, inclusiv energie eoliana onshore (40%), productie de energie fotovoltaica (40%), energie fotovoltaica pentru consumul tehnologic(12%), energie eoliana offshore (5%), stocare si hidrogen (3%). EDP isi ia angajamentul reiterat de a nu mai folosi carbune pana in 2025, de a genera… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

