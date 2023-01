In aceste vremuri, nicidecum liniștitoare, numai asta ne-ar fi lipsit: cu doi ani inainte de alegeri, cele doua mari partide, PNL și PSD, cum le sta bine unor gaști cu dragoste fața de tara, sa se apuce sa deschida in avans sezonul paruielilor electorale. Deși se mai ciupesc, pe ici pe colo, slava Domnului, nu suntem inca situația in care cele doua armate politice sa se fi retras deja in spatele propriilor tranșee ideologice. Iar canonada doctrinara sa ne fi copleșit deja grijile cotidiene, vrem nu vrem, cu tot taraboiul politic care-i este specific. Iar, una peste alta, din dealul Cotrocenilor…