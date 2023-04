Editorial: Vine Pastele, sarbatoarea bucuriei. Pe tine ce te face fericit?

Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii ortodocsi si catolici sarbatoresc astazi, 25 martie, Buna Vestire, amintind de ziua in care Arhanghelul Gavriil i a vestit Fecioarei Maria ca a fost aleasa sa devina mama lui Iisus Hristos. Buna Vestire sau Blagovestenia este marcata, in fiecare an, pe 25 martie, cu noua luni inainte de…

- Sarbatoarea de Buna Vestire este o celebrare creștina importanta, marcata in fiecare an pe data de 25 martie. Aceasta este sarbatoarea prin care creștinii ortodocși praznuiesc vestea adusa de Arhanghelul Gabriel catre Fecioara Maria cu privire la nașterea lui Iisus Hristos. In tradiția populara, Buna…

- Maine, cu ocazia Bunei Vestiri, sau, dupa cum este cunoscuta popular, Blagovestenia, crestinii ortodocsi au dezlegare la peste in strictul post al Pastelui. Sarbatorita pe 25 martie in calendarul ortodox, ziua marcheaza momentul in care Fecioara Maria a primit vestea ca va da nastere Fiului Lui Dumnezeu,…

- Sambata, 18 martie 2023, dupa amiaza, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a luat parte, alaturi de multimea de tineri si credinciosi din municipiul si Protopopiatul Baia Mare, la Procesiunea pentru viata, desfasurata in Baia Mare, pe un traseu de peste doi kilometri,…

- 2 februarie, Stretenie sau Ziua Ursului, tot pe 2 februarie, crestinii ortodocsi praznuiesc Intampinarea Domnului, sarbatoarea religioasa care cinsteste ziua ducerii pruncului Dumnezeiesc la Templul din Ierusalim. Se considera in tradiția populara, ca in aceasta zi anotimpul rece se confrunta cu…

- Pe 2 februarie, la 40 de zile de la nașterea lui Iisus Hristos, este praznuita Intampinarea Domnului sau Stretenia. Sarbatoarea a fost celebrata pentru prima data la Roma, de papa Gelasiu, in anul 494. La sarbatoarea de azi, copiii sunt unși cu grasime pentru ca se crede ca astfel puterea acestui animal…

- Pe 2 februarie 2023, la 40 de zile de la nașterea lui Iisus Hristos, este praznuita Intampinarea Domnului sau Stretenia. Sarbatoarea de azi a fost celebrata pentru prima data la Roma, de papa Gelasiu, in anul 494. Iata tot ce trebuie sa știi despre Intampinarea Domnului sau Stretenia 2023.

- Abdi Rahman Mahamud, directorul departamentului de alerta și coordonare a raspunsului al OMS, a declarat ca OMS lucreaza cu China pentru a gestiona riscurile de creștere din nou a COVID-19, pe masura ce oamenii calatoresc pentru sarbatorile de Anul Nou Lunar, dar raspunsul țarii continua sa fie afectat…