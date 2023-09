Ediția din acest an a festivalului Simultan aduce o serie de artiști internaționali la Timișoara Cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului SIMULTAN se va desfașura in perioada 5-8 octombrie 2023 la Timișoara in spațiile MX (Muzeul Corneliu Mikloși și fostele ateliere STPT). Constituit anual in jurul unei tematici, festivalul Simultan iși propune sa exploreze și sa puna in discuție diverse aspecte ale societații și ale vieții individuale influențate de tehnologie, […] Articolul Ediția din acest an a festivalului Simultan aduce o serie de artiști internaționali la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

