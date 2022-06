Dupa eșecul suferit de Romania in Bosnia, scor 0-1, Edi Iordanescu (43 de ani) a devenit selecționerul cu cel mai slab start de mandat din istoria naționalei. 11 iunie: Romania - Finlanda, ora 21:45, stadion Giulești (in direct pe Antena 1, liveTEXT pe GSP.ro)14 iunie: Romania- Muntenegru, ora 21:45, stadion Giulești (in direct pe PrimaTV, liveTEXT pe GSP.ro) Cu Iordanescu Jr. pe banca, Romania a scos o singura remiza in primele patru partide. ...