- Bianca Pop a devenit mama in urma cu o luna. Fosta ispita de la Insula Iubirii e in culmea fericirii și ne povestește despre cum s-a schimbat viața ei dupa ce a adus-o pe lume pe Jessica Maria, fiica sa. Bruneta a revenit la numarul de kilograme de dinainte intr-un timp foarte scurt și e mandra ca s-a…

- De cand a devenit mamica, Bianca Pop este mult mai responsabila. Fosta ispita de la "Insula Iubirii" radiaza de fericire și este extrem de protectoare cu fetița ei. A trecut o luna de cand Bianca Pop și-a adus fetița pe lume, iar acesta este un motiv de bucurie pentru vedeta din showbiz-ul de la noi.…

- Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, a decis ca pentru o perioada sa nu mai iasa in spațiul public și sa vorbeasca, insa in tot acest timp s-au intamplat multe in viața blondinei. Și-a gasit un iubit, s-au desparțit, iar acum ne spune și ce așteptari are de la urmatorul partener. Care au fost…

- Medicii nu ii dadeau șanse sa devina mama, dar acum are doi copii. Fosta ispita de la Insula Iubirii a trecut prin momente grele, iar ea a facut o postare pe rețelele personale de socializare, unde a vorbit despre minunile din viața ei. Iata ce a pus vedeta pe Instagram!

- Monica Birladeanu (44 de ani) și Valeriu Gheorghița (41 de ani) au o relație, a confirmat PR-ul vedetei, dupa ce a fost publicata o fotografie cu cei doi impreuna intr-un jacuzzi, la un hotel de lux din Bulgaria. Imaginile au fost prezentate de Victor Ciutacu, in emisiunea sa de la Romania TV. Aprilia…

- Anamaria Prodan și Flavius Nedelea s-au desparțit dupa doar cateva luni de relație. Omul de afaceri și impresara au anunțat pe rețelele de socializare ca povestea lor de dragoste a luat sfarșit.Anamaria Prodan declara ca este foarte fericita alaturi de Flavius Nedelea și ca și-a gasit liniștea alaturi…

- Maria Ilioiu, fosta ispita de la Insula Iubirii, se confrunta cu grave probleme de sanatate. Blondina a ajuns de urgența pe mana medicilor, asta dupa ce a simțit dureri uriașe la coloana. Din pacate, diagnosticul este unul dur, hernie de disc, iar fosta ispita ar putea sa sufere o operație in curand.