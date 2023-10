Ed Sheeran concertează la București în 2024! Prezentul turneu a bătut recorduri de popularitate și încasări Superstarul britanic Ed Sheeran vine la București in 2024. Artistul va concerta pe Arena Naționala pe 24 august. Este pentru a doua oara cand solistul vine in Romania dupa succesul concertistic din 2019, cand a concertat in fața a peste 50.000 de spectatori, tot pe Arena Naționala. Atunci și-a facut o apariție memorabila, cantand imbracat in tricoul echipei naționale de fotbal a Romaniei. Turneul artistului, intitulat „ + – = ÷ x (The Matematics Tour)”, celebrarea primelor cinci albume de studio ale artistului a batut reale recorduri de popularitate. 80.000 de spectatori a avut in fața pe Levi’s… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

