Stiri pe aceeasi tema

- Week-end-ul trecut a adus unul dintre cele mai spectaculoase dueluri din Cupa Davis din ultimii ani. Dupa o confruntare extrem de spectaculoasa, decisa in meciul 5 de David Ferrer, Spania a invins Germania și s-a calificat in semifinalele competiției, unde va da peste campioana en-titre Franța. Meciul…

- O televiziune din Columbia a difuzat marti dimineata imagini video care ii aratau pe cei doi jurnalisti ecuadorieni si pe soferul lor rapiti in urma cu o saptamana de gherile columbiene, o prima dovada ca cei trei sunt in viata, informeaza AFP. In acest video, difuzat de postul privat RCN, acesti angajati…

- Ecuadorul a anuntat miercuri ca i-a blocat "sistemele" de comunicare "cu exteriorul" lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks refugiat, din 2012, la ambasada ecuadoriana la Londra, din cauza anumitor luari de pozitie ale sale ce deranjeaza autoritatile de la Quito, relateaza AFP. Guvernul presedintelui…

- "Am progresat mult in ideea transportului copiilor nou nascuti prematur. Daca analizam numai acum 10 ani, nu aveam masini specializate. Erau vreo doua in tara, prin 2004 - 2005, si am inceput... Elicopterele nu erau echipate cu incubatoare potrivite pentru copii. Acum cel putin avem masini pe regiuni.…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, vor parcurge in caleasca orasul Windsor dupa ceremonia de casatorie, care va avea loc pe 19 mai, de la ora 12.00, a anuntat palatul Kensington, resedinta princiara, pe contul oficial de Twitter, transmite AFP.

- Presa din Romania este in doliu. Dragos Bucurenciu, unul dintre cei mai vechi si apreciati jurnalisti, a pierdut lupta cu viata la doar 53 de ani. Colegii sai au fost cei care au facut tristul anunt. Vestea a venit ca un soc pentru toata lumea. Cauza decesului nu a fost facuta publica. A

- Americanul Tennys Sandgren s-a lansat intr-un atac virulent impotriva presei dupa publicarea unor articole care il acuza de legaturi cu extrema dreapta, miercuri la Melbourne, unde a fost eliminat in sferturile de finala ale Openului Australiei la tenis de catre sud-coreeanul Chung Hyeon, relateaza…