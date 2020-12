Ecuador: Primul pas spre un acord comercial cu Statele Unite

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si India au semnat marti, la New Delhi, un acord-cheie in domeniul militar si au convenit intensificarea cooperarii lor in regiunea indo-pacifica pe fondul tensiunilor cu China, transmite dpa.'Sunt bucuros sa spun ca Statele Unite si India fac pasi pentru cooperarea impotriva…

- Partile aflate in conflict in Libia au semnat, vineri, un acord de incetare a focului, cu caracter permanent și "efect imediat", dupa cinci zile de discutii desfasurate la Geneva sub egida ONU, informeaza AFP si dpa.

- Israelul si Bahrainul au incheiat duminica un acord care oficializeaza stabilirea de legaturi intre cele doua tari si au semnat sapte memorandumuri de intelegere, deschizand mai mult regiunea Golfului pentru statul evreu, noteaza AFP preluat de agerpres. O delegatie oficiala din Israel a mers duminica…

- Administratia Donald Trump a criticat vehement, vineri, refuzul Chinei de participare la Noul Tratat START, semnat de SUA cu Rusia, dar, in contextul in care acordul urmeaza sa expire si dat fiind ca negocierile stagneaza, presedintele rus, Vladimir Putin, propune prelungirea neconditionata un an,…

- CORONAVIRUS. "Multe guverne au folosit pandemia de coronavirus pentru a limita libertatea si toate acestea sunt inacceptabile, deoarece este un proces ireversibil", a spus Mario Vargas Llosa, potrivit La Repubblica. "Libertatea presei, de exemplu, nu ar trebui limitata", a adaugat scriitorul.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, vineri, ca vrea un acord cu Statele Unite care sa garanteze evitarea atacurilor cibernetice, inclusiv a ingerintelor electorale, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax.Intr-o declaratie facuta inaintea scrutinului prezidential…