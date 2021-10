Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ecuadorului, Guillermo Lasso, a anuntat luni ca a decretat stare exceptionala pe intreg teritoriul tarii din cauza unui val de violente legate de traficul de droguri. Seful statului a ordonat mobilizarea pe strazi a militarilor si politistilor, transmite AFP.

- Azi noapte, ora 00.10, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Suciu de Sus, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca pe raza localitații Lapuș, este posibil sa fi avut loc un accident rutier, soldat cu pagube materiale, iar un stalp s-ar fi rupt și firele sunt pe șosea. Ajunși la fața locului,…

- Presedintele ecuadorian Guillermo Lasso a decretat miercuri seara "situatie exceptionala" in toate inchisorile din Ecuador, la o zi dupa confruntari intre bande rivale care s-au soldat cu peste 100 de morti intr-un penitenciar din sud-vestul tarii, informeaza joi AFP. "Am decretat situatie exceptionala…

- Autoritațile americane au declarat oficial, pentru prima data, criza de apa in uriașul rezervor Lake Mead. Acest lucru a dus la intreruperi in aprovizionarea cu apa a unor parți din sud-vestul SUA, afectat grav de seceta. In aceste condiții, guvernatorii a 10 state din regiune au cerut ajutor federal…

- Autoritațile lituaniene au decretat stare excepționala la frontiera cu Belarusul din cauza fluxului interminabil de migranți ilegali. Granicerii au primit ordin sa nu permita nici in ruptul capului refugiaților sa intre pe teritoriul țarii.

- Furtunile și vijeliile au pus stapanire pe o mare parte din țara in ultimele zile, astfel ca daca in unele zone sunt temperaturi record de caldura, in altele oamenii ajung la spitale din cauza vijeliilor apocaliptice. In acest caz se afla și Baia Mare unde un vant puternic a produs pagube insemnate,…