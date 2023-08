ECOWAS intră în Niger: 'Suntem gata să intervenim de îndată ce va fi dat ordinul. S-a stabilit şi ziua intervenţiei' Forta ECOWAS s-a declarat vineri gata sa intervina in Niger dupa lovitura de stat din 26 iulie, data unei interventii armate fiind stabilita, dar o posibila misiune diplomatica s-ar putea deplasa la Niamey sambata, informeaza AFP, citat de Agerpres. "Suntem gata sa intervenim de indata ce va fi dat ordinul. S-a stabilit si ziua interventiei", a declarat comisarul pentru afaceri politice, pace si securitate al organizatiei regionale, Abdel-Fatau Musah, la finalul unei intalniri a sefilor de stat major ai armatelor vest-africane reunite inca de joi la Accra, la mai bine de trei saptamani dupa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

