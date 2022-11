Stiri pe aceeasi tema

- „Copiii nu mai stau afara” și „copiii nu mai citesc” sunt doua sintagme pe care le auzim tot mai des in discuțiile adulților, parinți sau profesori. Prin proiectul „Natura pentru lectura”, Asociația Centrul de Resurse pentru Acțiune Locala (CRAL) a vrut sa afle in ce masura elevii…

- Proiectul "Traditia constitutionala si perspectivele constitutionalismului in Romania", dedicat implinirii a 100 de ani de la adoptarea Constitutiei Romaniei, in martie 1923, va fi lansat, joi, de Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Romane, in Amfiteatrul "Ion Heliade Radulescu" al Bibliotecii…

- Senatorii au amendat, marți, proiectul de lege pentru aprobarea OUG privind plafonarea prețurilor la energie electrica si gaze naturale. Astfel, au fost admise raportarea consumului curent, precum și plafonarea prețului la energie electrica pentru lacașele de cult și aparatele de ventilație. Proiectul…

- INVESTIȚIE de milioane de lei in Alba Iulia: Rețeaua de apa potabila și canalizare menajera pe mai multe strazi va fi extinsa INVESTIȚIE de cateva milioane de lei in Alba Iulia: Rețeaua de apa potabila și canalizare menajera pe mai multe strazi va fi extinsa Municipiul Alba Iulia va beneficia de o investiție…

- Proiectul de revitalizare urbana a curtilor interioare din centrul municipiului Sfantu Gheorghe, intitulat "Inima orasului", va fi finalizat in primavara anului viitor, anunta autoritatile locale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Guvernul face primul pas spre reforma teritoriala a Romaniei: localitațile se pot asocia in consorții administrative Guvernul Ciuca a adoptat in ședința de guvern de miercuri un proiect de lege care face primul pas spre reforma teritorial-administrativa. Proiectul face posibila inființarea așa-numitelor…

- Organizația PNL Sector 1, condusa de Sebastian Burduja, a propus stabilirea unor burse speciale pentru elevii care invața in sectorul condus de Clotilde Armand. Astfel, cine obține locul I la olimpiadele internationale poate primi 10.000 lei pe luna, echivalentul a 2.000 de euro. Proiectul va trebui…