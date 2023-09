Școlile din țara sunt invitate sa se inscrie intr-o noua ediție a program de conștientizare și colectare – Școala Ecoterrienilor. Pe data de 28 septembrie 2023, ECOTIC și ECOTIC BAT lanseaza o noua ediție a programului Școala Ecoterrienilor – program adresat școlilor primare și gimnaziale care doresc formarea unei viitoare generații de adulți responsabili fața […] The post ECOTIC lanseaza o noua ediție a programului cu tradiție „Școala Ecoterrienilor” first appeared on Suceava News Online .