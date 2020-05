Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus are deja un impact asupra decernarii premiilor Oscar, de anul viitor. Pentru prima data in istoria grandiosului eveniment, organizatorii au anuntat ca vor face o exceptie și accepta in cadrul competitiei filme lansate pe platforme de streaming, transmite protv.ro. Unul dintre…

- Papa Francisc s-a rugat joi dimineata in capela resedintei sale din Casa Sfanta Marta pentru familiile care se confrunta cu probleme in contextul actualei pandemii si i-a criticat pe cei care profita de aceste vremuri tulburi, relateaza EFE, scrie Agerpres. La slujba de dimineata, pe care Vaticanul…

- Pandemia de coronavirus incepe sa iși piarda din intensitate. O buna parte din cele mai afectate țari anunța cifre in scadere, cand vine vorba de numarul noilor imbolnaviri. Totodata, site-ul de statistica worldometers.

- Pandemia de coronavirus afecteaza pensiile private ale romanilor. Cinci din cei sapte administratori de pensii private din Romania au inregistrat scaderi ale activelor care se vad deja și in conturile oamenilor. Sunt romani care se tem ca la batranețe vor mai primi pensia privata pentru care au cotizat…

- Militari spanioli au descoperit persoane in varsta abandonate - iar uneori moarte in pat - in aziluri de batrani afectate de epidemia noului coronavirus, a anuntat ministrul spaniol al Apararii Margarita Robles, relateaza AFP.

- Guvernul Orban se reuneste, miercuri, in sistem teleconferinta, pentru a adopta un prim set de masuri pentru sustinerea companiilor si salariatilor din sectoarele afectate de pandemia de coronavirus. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca se va da ”un puternic semnal angajatilor si economiei”.

- Banca Transilvania anunța posibilitatea amanarii pana la 3 rate pentru creditele persoanelor fizice afectate de aceasta perioada. Clienții care au dificultați temporare la plata ratelor – fie de natura medicala, carantina, izolare, fie din cauza situației economico-financiare conjuncturale – sunt indrumați…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, susține ca dupa ce s-au taiat legaturile cu Italia, acum se ia in calcul limitarea contactului cu alte țari din Europa. In acest moment, Franta, Germania și Spania sunt țarile europene cele mai afectate, dupa Italia.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT…