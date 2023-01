Economistul Mircea Coşea : A fost o greşeală! Trebuia să mențină reducerea la combustibil Analistul economic Mircea Cosea critica dur Guvernul Romaniei, dupa ce eliminat bonificatia de 50 de ani la pretul carburantilor. Economistul considera ca deciza este o greseala, precizand ca trebuia mentinuta pentru ca piata petrolului va fi extrem de instabila in urmatoarele luni. “Toti cei care s-au aventurat crezand ca exista o anumita tendinta, stabila macar pentru o perioada de 45 -90 de zile pe piata carburantului s-au inselat. E una din pietele cele mai imprevizibile si ea va continua sa fie mult timp pentru ca sunt niste elemente care nu s-au rezolvat. In principal, este efectul acestei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

