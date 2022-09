Stiri pe aceeasi tema

- S-a incheiat sesiunea de toamna a admiterii la universitatile iesene. Cea mai mare concurența la Universitatea de Științe ale Vieții „ Ion Ionescu de la Brad” a fost la Facultatea de Medicina Veterinara, unde și-au depus dosarele 4,5 candidați pe un loc. In cazul Universitatii „Al. Ioan Cuza”, rezultatele…

- Jurnalista Emilia Șercan a transmis duminica, 28 august, pe Facebook, ca demersul ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, vine in contextul in care o petiție a Declic pentru demiterea lui Cimpeanu a strans in mai puțin de 48 de ore aproape 24.000 de semnaturi. „Ca sa contracareze la nivel de imagine…

- Universitatea II Craiova continua pregatirile cu un nou joc de verificare, al doilea din aceasta vara. Astfel, „satelitul“ Științei va intalni sambata, de la ora 11.00, pe stadionul „Extensiv“, pe CS Ineu. In primul test al verii, elevii lui Corneliu Papura și Dragoș Bon au dispus cu 3-1 de Sporting…

- West Summer University (WSU – www.wsu.osut.ro), școala de vara destinata elevilor, organizata la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), cuprinde un program cu evenimente speciale, dedicat educației și prieteniei, care are loc in acest an in perioada 21 iulie – 6 august 2022, la Timișoara. In programul…

- Luni incepe depunerea dosarelor pentru admiterea la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași. In acest an, sunt scoase la concurs aproape 12.100 de locuri la 207 specializari. Peste 6.600 de locuri sunt susținute financiar de la bugetul de stat iar 4.500 vor fi la „cu taxa”. Rectorul Tudorel Toader a precizat…

- Reforma universitara incinge spiritele intre reprezentanții guvernarii și reprezentanții instituțiilor de invațamint superior. Ștefan Uritu, fost lector al Universitații de Stat din Tiraspol, califica decizia autoritaților de a lichida instituția drept o eroare grava. Potrivit lui, Universitatea a rezistat…

- Evenimentul se desfașoara in zilele de 29 și 30 iunie 2022, intre orele 10-20, in fața Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu”. De asemenea, in data de 30 iunie, intre orele 18-21, la Gradina de Vara se desfașoara spectacolul ,,Absolvent UPIT 2022”. In cadrul evenimentului vor fi premiați șefii de promoție…

- Astazi, 23 iunie, la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a avut loc conferința de presa de finalizare a proiectului „Modernizarea infrastructurii de calcul și stocare a Centrului de Cercetare in Informatica al Universitații de Vest din Timișoara pentru oferirea de servicii de tip Cloud și servicii…