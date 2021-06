Stiri pe aceeasi tema

- Consumul individual efectiv (AIC) per capita exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), un indicator al nivelului bunastarii gospodariilor, a continuat sa creasca in Romania in 2020, ajungand la 79% din media Uniunii Europene, de la 78% din media UE in 2019 si 63% din media UE in…

- Rata locurilor de munca vacante din Uniunea Europeana s-a situat la 2% in primul trimestru din 2021, in crestere de la 1,8% in precedentele trei luni si in perioada similara din 2020, arata datele prezentate, miercuri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In primul trimestru din…

- Dintre statele UE, concentrația medie anuala a particulelor fine (PM2,5) e cel mai ridicata in zonele urbane din Bulgaria (19,6 μg/m3), Polonia (19,3 μg/m3), Romania (16,4 μg/m3) și Croația (16 μg/m3), conform Eurostat, citata de BalkanGreen Energy News, citata de Rador. Datele sunt din 2019, și valoarea…

- În ceea ce privete România datele Eurostat arat c în primele patru luni din 2021 exporturile au crescut cu 19% pân la 237 miliarde de euro în timp ce importurile au urcat cu 19% la 31 miliarde de euro. În aceste condiii deficitul balanei comerciale al României sa s...

- Campionatul European de Atletism pe echipe se va desfașura la Cluj în perioada 19 si 20 iunie 2021. Competiția va aduce la start 48 de atleti români, 25 de baieti si 23 de fete.Campionatul European de Atletism pe Echipe are loc în 19 si 20 iunie, la Cluj Napoca si reuneste…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile austriece au revizuit conditiile de intrare in Republica Austria, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica pana la data de 30.06.2021. Astfel, persoanele care calatoresc in Republica Austria din state pentru care nu au fost emise…

- In 2018, aproape una din trei persoane (32,2%) din UE-27 a raportat ca nu poate face fața cheltuielilor financiare neașteptate, arata Servicul de Statistica al UE, Eurostat, intr-un raport care se concentreaza pe indicatorii legați de calitatea vieții, oferind statistici recente pentru Uniunea Europeana.…

- Oficiul de statistica al UE arata in cele mai recente estimari privind evoluția populației din Europa ca aproximativ doua treimi din regiuni vor avea o populație mai mica in 2050 decat in ​​2019, in timp ce aproximativ o treime vor avea o populație mai mare. Letonia și Lituania vor avea in…