Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Adrian Caciu a subliniat faptul ca datele Eurostat privind dinamica investitiilor din anul trecut arata ca Romania a avut cea mai ridicata pondere a investitiilor productive in PIB din ultimii 11 ani. Astfel, investitiile productive din PIB sunt 26,9%,…

- Romania a avut cea mai ridicata pondere a investițiilor productive (Formarii brute de capital fix) in PIB din ultimii 11 ani, afirma Adrian Caciu, citand datele publicate de Eurostat privind dinamica investițiilor in anul 2023.

- Investițiile productive in Romania, facute in 2023, au totalizat 87,3 miliarde euro, reprezentand 26,9 la suta din Produsul Intern Brut, arata statisticile Eurostat. Aceasta performanța plaseaza Romania pe locul doi in Uniunea Europeana, dupa Cehia, care are 27 la suta din PIB. Procentul din PIB inregistrat…

- „300 milioane euro disponibile pentru consumatorii vulnerabili de energie care vor beneficia de vouchere pentru imbunatatirea eficientei energetice in cadrul gospodariilor individuale. Am lansat in dezbatere publica ghidul pentru aceasta schema de sprijin finantata din capitolul RepowerEU al PNRR, iar…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, afirma ca, in prezent, sunt incheiate contracte in valoare de 36 de miliarde de euro din PNRR, desi PNRR-ul Romaniei este de doar 28,5 miliarde. The post FONDURI PNRR Romania a incheiat contracte peste bugetul alocat din PNRR first appeared…

- Romania se confrunta cu o problema majora: evaziunea fiscala. Anual, statul pierde circa 33 de miliarde de euro, echivalentul a 10% din PIB, din cauza acestei practici ilegale. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a tras un semnal de alarma, subliniind gravitatea situației…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, afirma ca, in prezent, sunt incheiate contracte in valoare de 36 de miliarde de euro din PNRR, desi PNRR-ul Romaniei este de doar 28,5 miliarde. Acest lucruarata ca exista cerere pentru investitii, apreciaza ministrul Caciu.

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat joi ca nu e multumit de cati bani s-au cheltuit din PNRR, el precizand ca Romania a primit 33% din banii alocati in PNRR si 20% din banii primiti i-am cheltuit. 9,45 de miliarde de euro au intrat si s-au cheltuit 1,95 de miliarde…