- Pandemia de coronavirus a convins europenii de necesitatea unei cooperari intarite in cadrul Uniunii Europene, potrivit unui studiu publicat ieri, citat de AFP si preluat de Hotnews. Analiza are la baza sondaje efectuate in 9 țari europene (Bulgaria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Portugalia,…

- Spania sa-si redeschis granitele pentru cetatenii europeni duminica dimineața, insa premierul Pedro Sanchez a reamintit populatiei ca ramane vulnerabila la noul coronavirus si ca trebuie sa respecte masurile de protectie, relateaza AFP.''Ramanem vulnerabili. Trebuie sa ramanem vigilenti si sa respectam…

- Inmatricularile de mașini Dacia au scazut cu 53,2 % in primele cinci luni din anul 2020, fața de perioada similara a anului trecut, noteaza Asociația Constructorilor de Automobile din Romania.Conform ACAROM, in perioada ianuarie-mai 2020, au fost inmatriculate in Europa 118.496 de autoturisme Dacia,…

- Romania este pe locul șase in Uniunea Europeana la cantitatea de pesticide folosita in agricultura. Cu circa 10 milioane de kilograme Romania era in 2018 al șaselea consumator de pesticide din Europa, dupa state cu consumuri mult mai mari, precum Franța (80 de milioane de kg), Spania (peste 70 mil.…

- Inchiderea frontierelor si testarea calatorilor nu au eficiența Inchiderea frontierelor contribuie in mica masura la prevenirea raspandirii noului coronavirus, considera Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), in contextul in care statele Uniunii Europene analizeaza ridicarea unora…

- Europa vrea sa primeasca turiști pana la inceputul verii, conform ministrilor de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene..Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia, Portugalia, Malta, Slovenia, Cipru si Bulgaria - toate…

- Statele membre ale Uniunii Europene sarbatoresc astazi Ziua Europei, ramasa in istorie si sub numele de „Ziua Schuman". In urma cu 70 de ani, Robert Schuman, ministru de externe al Frantei, punea bazele proiectului ce avea sa de vina Uniunea Europeana, printr-un plan vizionar de colaborare economica…

- Comisia Europeana: COVID-19 va arunca Europa in cea mai grea recesiune din anii 1930 Intr-o sumbra prognoza economica de primavara, lansata astazi, Comisia Europeana a prezis ca cea mai mare parte a continentului va cadea in cea mai grea criza economica și financiara din anii 1930, ca urmare a pandemiei …