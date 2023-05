Stiri pe aceeasi tema

- ”Investitorii individuali din Romania se asteapta la un 2023 profitabil, dar increderea lor in economia locala ramane scazuta, arata cel mai recent sondaj eToro Retail Investor Beat, potrivit caruia in timp ce politicienii discuta pe larg despre deficitul bugetar si datoria suverana in crestere a Romaniei,…

- Mai puțin de jumatate dintre angajati se asteapta sa primeasca prima de Paste Conform unei cercetari, mai puțin de jumatate dintre angajați se așteapta sa primeasca o prima de Paște, in timp ce coșul de cumparaturi pentru sarbatoarea pascala va depași 500 de lei. Cu toate acestea, majoritatea respondenților…

- Mai putin de jumatate dintre angajati (45%) spera sa primeasca o prima cu ocazia Pastelui, cu 10% mai putini decat anul trecut, iar dintre acestia cei mai multi (58%) se asteapta sa fie rasplatiti de angajator cu o suma cuprinsa intre 100 si 200 de lei."Sarbatorile de Paste pun presiuni financiare…

- Sondaj BestJobs In ultimul an, prețurile bunurilor de consum au crescut constant, unele dintre produsele alimentare de baza fiind și cu 60% mai scumpe decat in urma cu un an, potrivit datelor INS. In aceste condiții, sarbatorile de Paște pun presiuni financiare pe bugetul angajaților romani, care declara…

- BestJobs: Mai puțin de jumatate dintre angajați se așteapta la o prima de Paște. Deși coșul de cumparaturi pascale va depași 500 de lei, cei mai mulți nu cred ca vor primi mai mult de 200 de lei. 04.04.2023. In ultimul an, prețurile bunurilor de consum au crescut constant, unele dintre produsele alimentare…

- Mai puțin de jumatate dintre angajați se așteapta la o prima de Paște. Deși coșul de cumparaturi pascale va depași 500 de lei, cei mai mulți nu cred ca vor primi mai mult de 200 de lei In ultimul an, prețurile bunurilor de consum au crescut constant, unele dintre produsele alimentare de baza fiind și…

- Mai puțin de jumatate dintre angajați se așteapta la o prima de Paște. Deși coșul de cumparaturi pascale va depași 500 de lei, cei mai mulți nu cred ca vor primi mai mult de 200 de lei, arata un studiu recent realizat de BestJobs, ale carui concluzii au fost transmise cotidianului național “Romania…

- Peste 60 la suta din moldoveni considera ca Republica Moldova a devenit mai slaba fața de anii precedenți. Cel puțin așa arata rezultatele sondajului realizat de IMAS , prezentat astazi in cadrul unei conferințe de presa. In același context, 43% din respondenți au spus ca așteapta evoluții mai rele…