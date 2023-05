Economia Rusiei pare să reziste sancțiunilor: Inflaţia continuă să scadă Inflatia a continuat sa scada, in aprilie, in Rusia, in pofida puzderiei de sanctiuni internationale impuse Moscovei, potrivit unor date publicate vineri de catre Agentia nationala rusa de statistica Rosstat, relateaza AFP, potrivit news.ro. In aprilie, cresterea preturilor a scazut la 2,31% in decurs de un an, de la 3,51% in martie pe un an, potrivit Rosstat, departe de varfurile atinse in urma invaziei Ucrainei in februarie 2022. CITESTE SI live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 13 mai 2023 - Asalt ucrainean asupra Donețkului: 10 atacuri puternice in ultimele 12 ore 01:01 712 VIDEO | Garsonierele-sicriu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI live LIVE TEXTin, 13 mai 2023 -ucrainean asupra Donețkului: 10 atacuri puternice in ultimele 12 ore 01:01 712 VIDEO |-sicriu…

Stiri pe aceeasi tema

- Șase copii au fost raniți in urma unor atacuri cu rachete in orașul Lugansk, ocupat de Rusia, au anunțat vineri autoritațile autoproclamatei Republici Populare Lugansk, informeaza Rador."Patru au primit asistența completa, iar doi adolescenți cu rani de gravitate moderata au fost spitalizați la Spitalul…

- In aprilie, cresterea preturilor a scazut la 2,31% in decurs de un an, de la 3,51% in martie pe un an, potrivit Rosstat, departe de varfurile atinse in urma invaziei Ucrainei in februarie 2022. Aceasta scadere nu rezulta, cu toate acestea, dintr-o scadere reala a inflatiei in Rusia, ci mai ales din…

- Suedia este bine-cunoscuta pentru poziția sa de stat neutru. Dar invadarea Ucrainei i-a facut pe mulți locuitori ai țarii nordice sa puna sub semnul intrebarii aceasta politica. Acum, suedezii cauta sprijinul NATO. Stockholmul dorește aderarea cat mai curand posibil, din cauza apropierii geografice…

- Cele zece runde de sancțiuni impuse Rusiei de cand a inceput invazia pe scara larga in Ucraina in februarie anul trecut, Uniunea Europeana a aplicat cea mai dura pedeapsa impusa vreodata impotriva unei țari straine Bruxelles-ul spune ca sancțiunile sale sunt menite sa reduca veniturile Moscovei și accesul…

- Invazia rusa a Ucrainei a adapostit mici razboaie in cadrul celui mare. Astfel, Bahmutul este acum cel care concentreaza toata atenția și pare stagnant, chiar daca balanța incepe sa se incline in favoarea Moscovei.Kievul nu vrea sa renunte pentru ca, in ciuda faptului ca vorbește doar de simbolism,…

- Razboi in Ucraina, ziua 364. Șefa Centrului de Presa al Forțelor de Aparare ale Ucrainei din regiunea Sud avertizeaza ca Rusia pregatește lovituri precise cu rachete asupra orașelor ucrainene.

- Economia rusa s-a contractat cu 2,1% anul trecut, a anunțat luni agenția guvernamentala de statistica Rosstat, absorbind mai bine decat se aștepta sancțiunile occidentale din cauza intervenției militare a Moscovei in Ucraina, transmite agenția AFP. Cifra a fost mai buna decat contracția de 2,9% prognozata…

- Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, avertizeaza despre un plan al Moscovei de a destabiliza țara, cu scopul ultim de a rasturna regimul de la Chișinau și a folosi Moldova in razboiul cu Ucraina, transmite Agora. Afirmațiile președintei au fost facute luni, in cadrul unei conferințe de presa. …