- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia iși pune la dispoziție toate tipurile de hrana. Liderul de la Kremlin a lansat in acest fel un nou atac impotriva Occidentului.Pentru cereale, potrivit liderului de la Kremlin, aceasta cifra a fost de 185,4%. Vladimir Putin a subliniat ca, in ciuda…

- Inflatia a continuat sa scada, in aprilie, in Rusia, in pofida puzderiei de sanctiuni internationale impuse Moscovei, potrivit unor date publicate vineri de catre Agentia nationala rusa de statistica Rosstat, relateaza AFP, potrivit news.ro.In aprilie, cresterea preturilor a scazut la 2,31% in decurs…

- Rusia poate sa-și finanțeze razboiul din Ucraina cel puțin inca un an, in ciuda sacțiunilor economice impuse de Occident. Sunt estimari facute de serviciile de informații americane, potrivit unor documente secrete obținute de cotidianul Washington Post.

- Dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, Uniunea Europeana și Statele Unite au impus o serie de sancțiuni la adresa Rusiei cu privire la exportul de produse petroliere. cu toate acestea, experții arata ca Rusia incearca sa pacaleasca embargoul.

- Exporturile Elvetiei spre Rusia nu au cunoscut decat o usoara scadere de la declansarea razboiului din Ucraina, in timp ce exporturile de produse farmaceutice au crescut la niveluri record, relateaza AFP.

- Exporturile Elvetiei spre Rusia nu au cunoscut decat o usoara scadere de la declansarea razboiului din Ucraina, in ciuda sanctiunilor impuse de guvernul de la Berna, in timp ce exporturile de produse farmaceutice au crescut la niveluri record, conform unor date facute publice duminica.

- Cele zece runde de sancțiuni impuse Rusiei de cand a inceput invazia pe scara larga in Ucraina in februarie anul trecut, Uniunea Europeana a aplicat cea mai dura pedeapsa impusa vreodata impotriva unei țari straine Bruxelles-ul spune ca sancțiunile sale sunt menite sa reduca veniturile Moscovei și accesul…

- Ministrul de externe maghiar Peter Szijjarto a dat asigurari, dupa ce a avut o convorbire telefonica cu vicepremierul rus Aleksandr Novak, ca Ungaria va continua sa fie aprovizionata cu gaz rusesc, in ciuda sancțiunilor internaționale, informeaza Agerpres.