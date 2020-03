Economia Chinei, grav afectata de efectele epidemiei Productia industriala a Chinei a inregistrat in primele doua luni din acest an cel mai semnificativ declin din ultimii 30 de ani, deoarece efectele negative ale pandemiei de coronavirus (Covid-19) si masurile stricte luate pentru a tine sub control raspandirea virusului au perturbat semnificativ a doua mare economie mondiala, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Investitiile urbane si vanzarile de retail au scazut de asemenea semnificativ, a anuntat luni Institutul de Statistica, sporind temerile ca epidemia ar putea reduce la jumatate cresterea economiei chineze in primul trimestru din 2020.… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

