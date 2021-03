Stiri pe aceeasi tema

- Un pașaport european de vaccinare ar putea fi aprobat de șefii Uniunii Europene la Consiliul din 25-26 martie. Comisia Europeana va prezenta peste doua saptamani un pachet legislativ, lucru confirmat de vicepresedintele Comisiei, dupa o reuniune informala a ministrilor sanatatii din Uniunea Europeana.…

- Produsul Intern Brut a inregistrat un declin de 0,6% in zona euro si de 0,4% in Uniunea Europeana, in trimestrul patru din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans fiind inregistrat in Romania, Bulgaria si Cipru, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica…

- Produsul Intern Brut a scazut in 2020 cu 3,9% comparativ cu 2019, dupa o revenire puternica a economiei in ultimul trimestru al anului, de 5,5% fața de trimestrul anterior, conform estimarilor semnal ale Institutului Național de Statistica (INS). Datele confirma revenirea in „V” de care vorbea premierul…

- Prapastia existenta intre regiunile Uniunii Europene care cresc cel mai mult din punct de vedere demografic si cele a caror populatie scade se va largi in urmatoarele decenii, potrivit unui raport publicat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene. Studiul evidentiaza ca, in general,…

- Uniunea Europeana a incheiat un nou acord cu Pfizer/BioNTech pentru achiziția a inca 300 de milioane de doze de vaccin anti-COVID. Stocul de doze de vaccin al UE se dubleaza astfel. Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene a declarat, conform Reuters , ca noul contract a fost apobat de catre Comisie.…

- Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de tari membre) aveau la 1 ianuarie 2021 un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 700 de euro pe luna in est si de peste 1.500 de euro pe luna in nord-vestul blocului comunitar, arata datele publicate…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a solicitat deschiderea unei anchete penale asupra ministerului de interne al Bulgariei pentru presupus ”abuz de putere”. In discuție sunt aproximativ 6 milioane de euro, bani ce ar trebui recuperați de Comisia Europeana, informeaza HotNews.ro, care citeaza…

- In spațiul public s-a vehiculat ideea conform careia in curand vom putea calatori doar daca am fost vaccinați anti-coronavirus. O propunere in acest sens a fost facuta de Grecia, o țara in care turismul reprezinta un procent semnificativ din PIB. In timp ce președintele roman Klaus Iohannis nu este…