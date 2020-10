Ecografii gratuite, la Policlinică, la cabinetul de endocrinologie! Veste buna pentru bistrițeni! Incepand cu luna noiembrie, la Policlinica Bistrița, ecografiile sunt gratuite. E vorba de cele de la cabinetul de endocrinologie. O veste buna pentru bistrițenii cu probleme endocrinologice. Sau pentru cei ce suspecteaza ca ar avea stfel de probleme. Incepand cu luna noiembrie, la Policlinica Bistrița pot face ecografii GRATUITE. Totul e pe baza de bilet de trimitere și programare. ”Incepand din luna noiembrie 2020, ecografiile efectuate la cabinetul de endocrinologie vor fi gratuite! Pentru a beneficia și de consultații gratuite, nu uitați sa aduceți și un bilet… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 27 oct - Sputnik. Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența se vor afla in aceste zile la Otaci, acolo unde vor demola cladirea avariata din acest oraș. Lucrarile vor incepe chiar de astazi, iar specialiștii au venit la fața locului cu tehnica speciala: doua manipulatoare…

- Bistrițenii care doresc sa se testeze, pentru a vedea daca sunt infectați cu noul tip de coronavirus, o pot face și la Policlinica Bistrița. Din aceasta saptamana, contra cost, se pot recolta probele și la Ambulatoriul SJUB. Iar rezultatele se pot trimite și pe mail. Numarul cazurilor de COVID 19 este…

- Noul simptom semnalat in randul unor pacienți COVID trebuie depistat rapid, pentru a fi tratat cu cat mai mult succes, avertizeaza experții britanici citați de The Guardian.Coronavirusul afecteaza organismul uman in numeroase feluri, provocand pierderea temporara a gustului sau a mirosului, probleme…

- CHIȘINAU, 3 sept – Sputnik. Guvernul a decis sa aloce 31 de milioane de lei pentru asigurarea cu dezinfectanți a instituțiilor de invațamant in anul de studii 2020-2021. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaRaspandirea COVID-19 alarmeaza: Autoritațile…

- Jucatoarea spaniola in varsta de 31 de ani, fost numar 6 mondial, a anunțat ieri ca medicii i-au detectat un limfom Hodgkin – o forma de cancer al sistemului limfatic „Trebuie sa infrunt o realitate complicata”, a scris ea pe Twitter, insoțindu-și mesajul cu un scurt video, in care adauga ca va avea…

- Medicii trag un semnal de alarma cu privire la un “kit de combatere a COVID-19”, disponibil pe internet. Potrivit acestora, kit-ul poate fi periculos pentru sanatate. Pe retelele de socializare circula informatii false despre kit-ul COVID-19 de care oamenii au nevoie acasa. Kit-ul contine betadina,…

- Intr-o postare pe pagina de facebook, Florin Cițu susține ca fiecare roman va putea sa iși rezolve problemele la ANAF printr-un singur click, fara a mai fi necesara o vizita la sediul instituției. „Gata cu drumurile la ANAF. Doar clickuri.???????????? Am promis reforma digitala a Administrației Fiscale…

- O situație ciudata se intalnește in Sectorul 4 al Capitalei, acolo unde au fost amenajate mai multe parcari și date in folosința cu titlu gratuit, insa sunt distruse frecvent de catre șoferi.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 100: Imbecililor! Nu Firea nu va da apa calda!…