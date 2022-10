Vești bune pentru pasionații de astronomie din Romania, pe 25 octombrie 2022 va avea loc o eclipsa parțiala de Soare. Dupa cum ne anunța oamenii de știința de la Observatorul Astronomic ,”Amiral Vasile Urseanu”, aceasta va putea fi urmarita și de pe teritoriul țarii noastre. Acest eveniment cosmic vine la doar cateva saptamani dupa ce Pamantul și Jupiter s-au aflat la cea mai apropiata distanța din ultimele decenii. The post Eclipsa parțiala de Soare pe 25 octombrie 2022. Ce se va vedea din Romania first appeared on Money .