Eclipsa parțiala de Soare in Romania este vizibila azi și va incepe la momente diferite. Iata cand poate fi vazuta azi, in fiecare oraș. Cel mai devreme incepe in nord-vestul țarii, la ora 12:20, iar cel mai tarziu in sud-est, la ora 12:28, conform Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu. Potrivit sursei menționate, fenomenul va avea loc cand Soarele se va afla sus pe cer și poate fi observat numai cu filtre speciale: filtru de sudura foarte inchis la culoare sau filtru Mylar. Nu incercați sa vedeți eclipsa prin ochelari de Soare sau alte metode improvizate pentru ca va puteți pierde vederea!…