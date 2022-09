Stiri pe aceeasi tema

- Echipele vestice si-au aflat programul din turul 3 al Cupei, faza in care au intrat in competitie si toate divizionarele secunde. Calificate din turul 2, Avantul Periam si CSC Ghiroda vor primi acasa replica celor de la CSC Dumbravita si Ripensia Timisoara. Politehnica Timisoara, protagonista in sezonul…

- CS Minaur a reușit azi, 3 septembrie, o victorie impotriva celor de la CSM Slatina, scor 2-1. Este a doua victorie din actuala ediție de campionat pentru minauriști, care acum urca puternic in clasament. Trei puncte extrem de importante care o apropie de dorința de accede in Liga I de fotbal. Dar mai…

- CSM Lugoj și-a aflat adversara din Turul 2 al Cupei Romaniei la fotbal, in care vor evolua echipele calificate din primul tur, formațiile de Liga 3 care nu au intrat in competiție in turul 1 și o echipa de Liga 2. In urma tragerii la sorți, CSM Lugoj (care evolueaza in Liga 4) va intalni,…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit miercuri dupa-amiaza programul meciurilor din turul al II-lea al Cupei Romaniei, faza naționala. Cele doua formații sucevene ramase pe tabloul de concurs, Șomuz Falticeni și Foresta, se vor intalni in meci direct pe Stadionul „Constantin Jamaischi", ...

- Miercuri a debutat ediția 2022-2023 a Cupei Romaniei la fotbal, la startul careia s-au aliniat și celor trei divizionare C bacauane: Aerostar, CSM și FC Dinamo. Aerostar și FC Dinamo Bacau s-au calificat in faza urmatoare, in care se vor afla fața in fața, intr-o manșa unica programata pe data de 31…

- CSM Lugoj continua evoluțiile excelente in Cupa Romaniei la fotbal, ediția 2022-2023. CSM Lugoj s-a calificat in turul 2 al competiției, dupa ce a invins cu 7-2 (3-1) formația din Liga 3 – CS Armata Aurul Brad. Pentru CSM Lugoj au marcat Aziz (min. 8, 21, 66, 73 și 79), Maier…

- Echipele din Timiș care evolueaza in eșalonul secund al fotbalului romanesc și-au jucat astazi la aceeași ora meciurile din etapa a doua a campionatului. Ripensia Timișoara – Unirea Slobozia 1-2 Oaspeții au deschis scorul rapid pe arena „Electrica” din Timișoara, in minutul 3, prin Ciprian Rus. Jumatate…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (31 ani, 43 WTA) s-a calificat in turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, in doua seturi, scor 6-4, 6-4, pe italianca Elisabetta Cocciaretto (21 ani, 119 WTA), dupa o partida care a durat o ora si 19 minute. Gratie acestui…