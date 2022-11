Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantele judetului in Liga 2 revin dupa doua saptamani de pauza la partidele din Liga 2. Ripensia primeste duminica replica Otelului la Gara Mica, Politehnica are meci maine „afara”, la Slatina, in timp ce CSC Dumbravita asteapta replica Unirii Constanta, cea mai tanara echipa din „B”. Dintre…

- Maine, de la ora 12:00, FC Brasov – Politehnica Iasi, in etapa a XIV-a a Ligii a II-a de fotbal Poli are maine un bun prilej de a-si consolida pozitia care duce in play-off si, de ce nu, de a urca spre varful clasamentului, acolo unde ar trebui sa fie, daca luam in calcul bugetul si valoarea lotului.…

- Politehnica Iasi a bifat sambata, la Dumbravita, in fata CSC, primul succes cu antrenorul Leo Grozavu pe banca tehnica. Dupa doua tentative nereusite de a castiga in fruntea Iasului (0-1 la Slatina si 0-0 acasa cu Miercurea Ciuc), tehnicianul amintit si-a condus echipa in echipa timiseana spre un succes…

- Stadionul „Dealul Florilor” din Baia Mare va gazdui maine partida dintre echipa locala CS Minaur și Progresul Spartac, joc din cadrul etapei cu numarul 13 din Liga a II-a la fotbal. Adversara baimarenilor de maine este o echipa nou promovata, care vrea și ea puncte cat de multe la fel ca Minaur. Etapa…

- Una calda si alta rece pentru banatenele care au jucat azi in Liga 2. CSC Dumbravita s-a impus pe final, acasa, in fata unei alte nou promovate – CSM Slatina, cu 2-1. Ripensia, in schimb, a fost modesta la Giurgiu in duelul cu Dinamo si a cedat, scor 0-1. Alb-verzii au avut o prima repriza […] Articolul…

- FCSB și CFR Cluj disputa, joi seara, partidele din cea de-a treia etapa a fazei grupelor din Europa Conference League la fotbal. FCSB, vicecampioana Romaniei, o are ca adversara, de la ora 19.45, in deplasare, pe gruparea daneza Silkeborg. In celalalt joc din grupa B se intalnesc gruparea belgiana Anderlecht…

- FCU Craiova si-a confirmat statutul de favorita in partida sustinuta marti, pe stadionul „Electrica“ din Timisoara, impunandu-se clar, scor 4-0, in fata divizionarei secunde Ripensia, in play-off-ul Cupei Romaniei . Craiovenii au deschis scorul prin Vlad Achim, cu un sut de la 17 metri (‘9). Desprinderea…

- Fotbalul banatean e tot mai jos in ierarhii. Toate cele trei reprezentante din Liga 2 au inregistrat si in aceasta runda infrangeri. Politehnica a bifat al treilea 0-1 la rand, Ripensia nu a miscat la Slatina, in fata unei nou promovate (scor 0-3), iar la Dumbravita se stia inca de la pauza cine va…